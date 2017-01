Aurora Ramazzotti "mordicchia" un misterioso giovanotto

Un morso all'orecchio, che il misterioso giovanotto accoglie ad occhi chiusi con un'espressione di apprezzamento e qualche moina e sorrisetto squisitamente femminili. Aurora Ramazzotti "assaggia" un nuovo presunto fidanzato, seduta ad un bar del centro di Milano, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. Uscita di casa da poche settimane per andare a vivere con un'amica, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti adesso cerca una sistemazione...sentimentale.

Di amici di sesso maschile che le ronzano intorno la bella Auri ne ha tanti e il gossip gliene affibbia uno al giorno come nuovo fidanzato. E' accaduto con il modello in discoteca un mese fa e con il ragazzo, che l'ha aiutata a fare il trasloco proprio pochi giorni fa. Adesso nella rete della Ramazzotti è finito questo giovanotto acqua e sapone, che si lascia mordicchiare compiaciuto. A dettare le regole del gioco sembra essere Aurora, che, dopo aver scherzato un po' con il suo compagno, si accende una sigaretta e si attacca al cellulare sorridendo ai paparazzi. Proprio una giovane vip con tutti i crismi. Libera, indipendente e in carriera.