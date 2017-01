Artemis, 12 scatti in acqua... bollente

Nude e sott'acqua per 12 scatti da... apnea! E' in arrivo il nuovo calendario Artemis, progetto artistico con scopi benefici del giovane fotografo Claudio Gusmaroli . Fluttuanti e sensuali come sirene quattro modelle e blogger super sexy, Natasha Legeyda, Gabriella Natale, Elena Riz e Matilde Rossi, tornano nel loro elemento naturale, l'acqua, senza vestiti addosso, con le loro curve da far restare letteralmente senza... fiato. Ecco il piccante backstage bollente...

Anche quest'anno Artemis nasce sotto il segno della solidarietà. Il ricavato infatti sarà interamente devoluto all'associazione Scarpetta Rossa ( associazione che opera in tutta Italia per aiutare donne che hanno subito violenza, fasce disagiate, ragazze madri.. ). Una scelta molto coraggiosa però quella dell'edizione 2016 del calendario. Gusmaroli lascia la città di Lodi, dove l'anno scorso aveva fatto posare le sue ragazze della porta accanto senza nulla addosso, per “immergersi” in una realtà del tutto nuova. L'acqua.





Sociale ed artistico insieme quindi per 12 scatti imperdibili. Nella cornice naturalistica dei bellissimi fondali all'Isola d'Elba le 4 modelle si inabissano, completamente nude, nel loro elemento naturale e come sirene nuotano davanti all'obiettivo subacqueo del fotografo. Un'idea originale che rende onore al bravo Claudio Gusmaroli, oltre che ai bellissimi corpi delle ragazze. Insieme a loro uno staff d'eccezione, Antonio Lagani per il makeup insieme a Marianna Lagani e Marzio Tomasini, Mike Maric, campione mondiale di apnea ed allenatore di Federica Pellegrini. E poi il supporto tecnico per l'apnea e Manlio Esposito come assistente video subacqueo.

Il calendario sarà presentato il 20 novembre presso il Teatro alle Vigne di Lodi.