Arriva Spy il settimanale... "che si fa i fatti degli altri"

Diretto da Massimo Borgnis, Spy scava all’interno della vita delle celebrities, rivelando storie mai scontate, sempre attuali che si focalizzano sui personaggi del momento e che appassionano il pubblico italiano. Tra gli argomenti del primo numero: Stefano De Martino è il nuovo sex symbol dell'estate e L'amicizia a luci rosse di Kate che fa tremare la Regina. Ma anche: La guerra mediatica tra Maria De Filippi e Stefano Gabbana e Corona esce dal carcere, sposa Silvia Provvedi e cambia vita. Oltre all’attualità, all’interno di Spy i lettori troveranno rubriche dedicata alla cucina, alla moda, alla bellezza e ai programmi TV.



Il magazine nasce da un’idea di Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi: “Spy ha una duplice missione: quella di informare e di divertire. È un giornale decisamente bene informato, grazie a una redazione e a dei collaboratori che da una vita frequentano il dietro le quinte o lavorano nel mondo dello spettacolo, e non solo, venendo ogni giorno a conoscenza di notizie e di ‘rumors’ di prima mano. Notizie e rumors che vivono dalla prima all’ultima pagina del giornale. Lo fa divertendosi: non si prende sul serio, non si sente depositario di una verità assoluta, sa bene che il mondo non è fatto solo di bianco e nero, ma di una infinita gamma di colori”, ha concluso Signorini.



Con questo nuovo lancio il Gruppo Mondadori amplia il proprio portafoglio di brand che si arricchisce di un settimanale popolare caratterizzato da una formula e un posizionamento fortemente distintivi rispetto all’offerta del mercato: Spy è l’unico magazine che svela i segreti inconfessabili delle celebrities con uno stile stuzzicante e pungente.



Già leader con un market share di circa il 32% il gruppo Periodici Italia estende così ulteriormente l'offerta con un prodotto nuovo che si rivolge a una fascia di lettori ampia, interessata, come racconta in modo chiarissimo il suo claim - "Il giornale che si fa i fatti degli altri" - a scoprire tutti i retroscena della vita dei personaggi televisivi, attori di fiction e serie tv, protagonisti di talent e reality.



"Spy è il risultato di un progetto al quale abbiamo lavorato con l’obiettivo di offrire al pubblico, oltre a Chi, il magazine people più letto in Italia, un nuovo settimanale innovativo con un’identità molto forte ma sempre fedele alla qualità editoriale che contraddistingue tutti i brand del Gruppo", ha detto Carlo Mandelli, direttore generale Periodici Italia Gruppo Mondadori.



Massiccio il piano di lancio a supporto del nuovo magazine: per le prime quattro settimane la tiratura complessiva di Spy sarà di 2 milioni di copie, affiancate da una campagna di comunicazione con protagonista Alfonso Signorini. Lo spot Tv - che andrà in onda per tutta l’estate - con tono sorprendente e ironico, vede Alfonso Signorini durante un’originale “confessione”, di cui sente il bisogno per aver svelato, con il nuovo Spy, tutti i segreti più nascosti dei vip.