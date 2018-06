Anna Tatangelo: "Nel mio futuro mi vedo ancora mamma"

“Nella mia vita non ho lasciato indietro nulla perché ho sempre fatto tutto con amore. Ho sempre creduto a tutto quello che ho fatto per cui non rimpiango niente – ha aggiunto la cantante - La mia grande fortuna è di avere una famiglia accanto. Il fatto di ritrovarmi spesso a Sora dai miei, nella casa dove sono cresciuta, avere mia madre e mio padre che mi vengono a trovare, avere la famiglia che ancora mi protegge anche adesso che sono grande è importante”.



Parlando del suo ex compagno, il cantante napoletano Gigi D’Alessio Anna ha detto: “Il rapporto con lui è molto sereno. C’è stima, c’è affetto e anche tanta voglia di capirsi. Nella mia canzone dico che c’è tempo per aspettare, c’ è tempo per decidere, c’è un tempo per tutto ecco, questo tempo ci racconterà quello che succederà”.