Anna Safroncik, baci notturni al suo dj

Sempre molto composta e riservata, questa volta Anna Safroncik non è riuscita a evitare i flash di "Novella 2000" che l'hanno immortalata in una sequenza di scatti romantici nella capitale. Di fronte a lei c'è il suo nuovo amore Tommaso Cicchinelli, noto dj romano che in passato ha avuto un flirt con Antonella Mosetti e Donatella Buccino.

Protagonista della serie televisiva "Le tre rose di Eva", Anna è un'attrice amatissima... non solo dai suoi fan. Pare infatti che abbia fatto breccia nel cuore dell'aitante Cicchinelli con cui ha trascorso una vacanza in Grecia a bordo di un lussuoso yacht. I due, come capita spesso, non hanno ancora condiviso uno scatto social di coppia, ma dai loro profili non è difficile scoprire che in agosto si sono tuffati nello stesso mare...



Il settimanale però è riuscito a pizzicarli in Italia e tra la Safroncick e Tommaso c'è una bella intesa. E in una calda serata romana non hanno resistito al richiamo del bacio...