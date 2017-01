Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Rocio Morales,che nervi a fior di pelle

Nervi tesi per Alessia Marcuzzi che impegnata nella conduzione dell'isola dei famosi è costretta a fare la spola in treno tra Roma e Milano. Il marito Paolo la accompagna, ma basta una discussione in stazione per scaldare gli animi e lasciare due musi lunghi e arrabbiati davanti all'obiettivo. I due discutono, poi si allontanano: uno davanti e l'altra lo segue a distanza, infine salgono sul vagone. Un viaggio difficile per la bella coppia.



Nervi a fior di pelle anche per Ilary Blasi. La neomamma di Isabel assiste a bordo campo alla partitella del figlio Cristian, ma non mancano le discussioni con il marito Francesco Totti. La scenata si chiude con il silenzio della conduttrice e il bacio del Pupone alla figlia Chanel.



Nessun siparietto furente per Raoul Bova e Rocio Morales. Secondo indiscrezioni di Novella 2000, però, l'attore si sarebbe lasciato distrarre dalle foto dell'attrice Megan Montaner del Segreto, facendo scattare la gelosia della compagna, mamma di Luna. Pare che Rocio abbia definito troppo autentiche le scene d'amore tra Bova e la Montaner e che non abbia gradito che lui abbia scelto una spagnola con cui condividere il set. Del resto Raoul e la Morales si sono innamorati proprio sul set...