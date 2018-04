Al Bano in tv: "Io e la Lecciso ci siamo lasciati"

“Ci siamo lasciati al punto che non voglio nemmeno sentirla al telefono”. Al Bano telefona in diretta tv e spiazza. Dopo che tutti hanno parlato di quel ballo sabato sera tra Albano Carrisi e Romina Power con tanto di cuoricini e dichiarazioni ambigue, è lo stesso cantante a fare ancor più chiarezza. Poco prima Loredana Lecciso aveva telefonato in tv per dire “Al Bano ti voglio bene”. Lui invece per la prima volta dichiara ufficialmente l'addio dalla compagna.

“Ognuno fa le sue scelte, è la conseguenza di scelte che non ho preso io. Non parliamo di colpe ma di scelte. Ognuno faccia le sue scelte. Non voglio dare la colpa a nessuno” insiste Al Bano più forte che mai. Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane, su Rai 1, cerca di calmare gli animi e dice: “Spero che tu e Loredana possiate chiarirvi”. Ma lui non ci sta: “Ci siamo già chiariti, siamo stati molto chiari... Lo sappiamo bene io e lei”. E poi chiude dicendo di essere intervenuto perché stanco di sentire parlare della sua vita privata: “Non ne posso più di tanto parlare su un argomento che nessuno conosce”.



Sabato sera, ospite insieme a Romina a Ballando con le Stelle, è sembrato più vicino che mai alla sua ex. In tv hanno mostrato un video in cui J-Ax gli domandava: “Qual è la tua donna ideale?” e lui rispondeva: “Pensa a Romina e la vedrai”. Dopo l'esibizione in pista la Power dice una frase che scatena i fan della coppia: “Io l'avevo lasciato, ma sono stata ripescata”. E lui replica dedicandole “Nostalgia canaglia”.