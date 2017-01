Via dai Mondiali, gli Azzurri vanno in vacanza

09:49 - Via dai Mondiali, gli Azzurri si giocano un'altra trasferta... quella delle vacanze. Abate, Bonucci, Verratti, Aquilani sono a Formentera, Pirlo e Chiellini a New York, Cerci a Ibizia e Marchisio in Sardegna. Dimenticate le delusioni sul tappeto verde, i calciatori italiani se la spassano in spiaggia con mogli e compagne e regalano foto social per i follower.

Ignazio Abate con Valentina Del Vecchio e Alberto Aquilani con Michela Quattrociocche, incinta del secondo figlio dopo Aurora, si sono ritrovati in compagnia sull'isola delle Baleari e, compici i profili social delle rispettive compagne, regalano scatti dal mare. Anche Leonardo Bonucci è a Formentera con la sua Martina Maccari. Mentre Marco Verratti invia foto mentre si diverte con gli amici in mezzo al mare.



Alessio Cerci e Federica Riccardi sono poco lontani, a Ibiza, mentre Claudio Marchisio alloggia in Sardegna e posta orgoglioso le foto dei figlioletti. Da New York arrivano le immagini romantiche di Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli. I due prossimi alle nozze si sono regalati una pre-luna di miele. Un saluto newjorkese anche da Andrea Pirlo, rilassato e sorridente. Con lui c'è Valentina Baldini, ma sui social di lei non c'è traccia. Anche Gigi Buffon è in procinto di partire con Ilaria D'Amico, inseguiti dai paparazzi. Si paparazzano da soli, invece, Ciro Immobile e la moglie Jessica: felici e innamorati al mare.