Valeria Marini, relax a Ibiza

10:08 - Fisico bombastico, reggiseno bianco, copricostume “stellare” sul fondoschiena, catenina attorno alla vita e occhialoni da sole. Valeria Marini si è concessa qualche giorno di relax a Ibiza con gli amici. Ufficializzata la fine del suo matrimonio con Giovanni Cottone, la showgirl si dedica alla tintarella. Con lei c'è anche Antonio Brosio, con cui pare esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.

Sul suo Instagram cinguetta: “Si dovrebbe imparare a fregarsene di tutto, ma chi vive con il cuore, non imparerà mai”. Alludendo forse alla vita della sua storia d'amore e alle chiacchiere che ha destato la vicenda. Brosio esce allo scoperto per la prima volta sui social e replica: “Sarà la vita a ripagare sempre”. I due si sono conosciuti in chiesa e condividono una fede profonda. Antonio, imprenditore ed ex di Uomini e Donne, è più giovane di Valeria e con lui lei sembra proprio pronta a voltare pagina.



Intanto, mentre l'ex Giovanni Cottone dice che lei cambierà idea e tornerà da lui, Valeria si rilassa nelle acque di Ibiza sfoggiando tutte le sue curve burrose strette nei bikini bollenti.