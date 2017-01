Valeria Marini, 5 chili in meno e topless hot

10:30 - Cinque chili in meno e un topless strepitoso, potremmo chiudere così il botta e risposta tra Valeria Marini e il suo ex Giovanni Cottone. Dopo le accuse di lei per il “matrimonio mai cominciato” e nemmeno consumato e quelle di lui sulle “nozze scintillanti”, a parlare è Antonio Brosio, amico della Marini che a Novella 2000 racconta: “Valeria sta malissimo e sta soffrendo molto. Ha perso più di 5 chili”.

A guardarla stesa al sole di Formentera abbronzatissima e con un topless d'incanto, parrebbe che la Marini abbia già voltato pagina e la singletudine le faccia proprio bene. Eppure Brosio spiega: “Nonostante i suoi momenti bui, Valeria è sempre una persona solare. Io amo dirle che è unica perché solo lei riesce a piangere e un attimo dopo a sorridere”.



E così mentre lei pensa all'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, Giovanni Cottone si scatena: “Valeria ha detto che abbiamo firmato una separazione consensuale, ma non è vero niente. E' tutto frutto della sua fantasia. Non ci sono stati i presupposti per una serie di cose. Comprese le corna...”.



La battaglia tra la coppia che diceva di essersi tanto amata non è ancora finita...