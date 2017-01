Valeria Lukyanova shock: "Vivo di aria e luce come Barbie"

12:14 - La modella 22enne ucraina Valeria Lukyanova è celebre per essersi sottoposta a interventi chirurgici per diventare come la celebre bambola Barbie. Il risultato? Sorprendente e anche un po' inquietante. Valeria è seguitissima su Facebook da quasi un milione di utenti. Le sue recenti dichiarazione hanno suscitato polemiche: "Nelle ultime settimane non ho avuto fame. Spero che sia l'ultima tappa prima che io possa vivere di sola aria e sole".

Dunque sembra che la modella sia una seguace del breatharianismo, un culto misterioso basato su uno stile di vita basato senza cibo né acqua. Un "breathariano" è colui che riesce a dominare la propria mente fino a domare i propri bisogni.