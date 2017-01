Scambi di coppie e girotondi vip

12:21 - Scoppiano, si riaccoppiano e poi scoppiano ancora, tra crisi e separazioni, nello showbiz, lo scambio di coppia va molto di moda. Alessandro Preziosi bacia con passione Greta Carandini, la sua ex Vittoria Puccini non perde tempo e trova un nuovo boyfriend, Fabrizio Lucci. Stefano Accorsi è pazzo della sua baby fidanzata, Bianca Vitali, mentre Laetitia Casta, ex dell'attore, si consola con Lorenzo Distante...

Ma il girotondo delle coppie vip non finisce qui. Costanza Caracciolo lascia lo storico fidanzato Alessandro Fogacci, per seguire la sua passione per il cinema e per gli attori e si mette con Primo Reggiani. E Fogacci cosa fa? Si butta tra le braccia di Karina Cascella, ex tronista di Uomini e Donne, precedentemente fidanzata con Salvatore Angelucci. E poi ci sono i movimenti di coppia tra Asia Argento e Morgan, complicati e confusi. prima lei sta con il regista Michele Civetta, poi si risepara e si mette con Max Gazzè per lasciare anche lui pochi mesi fa. Morgan dal canto suo si dà da fare con le sue grupies. Prima Jessica Mazzoli, giovane concorrente di X Factor con cui mette al mondo anche una bambina, adesso tale Daria, fan belluccia e fedele che lo accompagna ovunque dallo scorso ottobre.



Sport e Politica

A guidare il gioco amoroso dello showbiz però, negli ultimi tempi, sono stati Federica Pellegrini e Luca Marin, lei è passata a Filippo Magnini, lui a Guendalina Canessa, anche se con l'ex gieffina adesso è già tutto finito, nel suo cuore c'è ancora... il suo ex, Daniele Interrante, attualmente però molto impegnato con Francesca De Andrè. Un vero putiferio!

Nello sport poi a farla da padrone sono i triangoli e le corna, ma lì è tutta un'altra storia. Come quello che succede nella politica, dove ormai fanno più notizia gli scambi di letto di Hollande e la sua crisi matrimoniale, che l'altra crisi, quella economica, che attanaglia tutt'Europa. Le coppie longeve e felici? Che noia!