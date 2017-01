Sarah Nile-Veronica Ciardi, ritorno di fiamma?

10:16 - "Gran bella malattia l'amore!!", scrive Sarah Nile, ex gieffina, postando scatti bollenti e allusivi, in cui scambia tenerezze e sguardi languidi con Veronica Ciardi, anche lei concorrente del Grande Fratello 10. Quattro anni fa, nella Casa, le due ragazze si erano fatte notare proprio per il loro "feeling" particolare. Ritorno di fiamma in salsa lesbo? La Nile smentisce su Facebook: "Anche l'amicizia è una forma d'amore"...

Protagoniste di una serata in discoteca le due ex gieffine hanno ballato insieme in pista, tra effusioni, abbracci e pose allusive. Proprio come ai vecchi tempi del Grande Fratello, quando la loro relazione di grande amicizia fu da tutti definita una vera e propria relazione d'amore. Ma se allora i siparietti in chiave lesbo giocavano a loro favore aumentando la popolarità già conquistata nella Casa, adesso Sarah Nile ci tiene a sottolineare che le cose non stanno proprio come si vedono: "Solo per essere chiari perché non credevo si creasse questo caos, per una bella foto ed una bella frase...vorrei ribadire(e non è la prima volta)che l'amore è inteso,nella frase "che bella malattia l'amore", come forma d'amicizia ma perché in fondo anche l'amicizia e' una forma d'amore...ognuna ha la propria vita ma siamo comunque presenti una nella vita dell'altra e ci vogliamo bene!!!!".



Insomma niente quadretto pruriginoso e niente ritorno di fiamma tra le due bellissime ex gieffine, che nel frattempo, pur avendo cambiato fidanzati e compagnie, sono rimaste unite da una bellissima e intensa amicizia. Sarah e Veronica sono diventate grandi: "Finalmente abbiamo la nostra identità professionale e presentarci in pubblico in coppia non alimenterà più falsi miti o creerà i soliti gossip. Siamo cambiate, il nostro rapporto ha avuto delle pause, ma mai di sentimento, solo materiali o di frequentazione. Sappiamo di poter contare l’una sull’altra, i media non ci fanno più paura. Non ci siamo mai perse di vista, nel frattempo siamo cambiate e possiamo progettare un futuro comune". Un futuro insieme? Il dubbio resta.