Sabrina Ferilli, bikini mozzafiato e pose da sirena sul lungomare di Ischia

09:40 - Sabrina Ferilli si concede qualche giorno di relax a Ischia insieme al suo compagno Flavio Cattaneo. Bikini rosso, forme esplosive e un savoir faire da diva l'attrice, paparazzata da Diva e Donna, è più in forma e innamorata che mai. Così, tra una tintarella e un bagno, tocca con mano le "grazie" della sua dolce metà...

Prima una toccatina al sedere, poi una sui pettorali, Sabrina sembra non riuscire a staccarsi dal suo Flavio. Nonostante stiano insieme da molti anni, la passione tra i due non sembra essersi affievolita, anzi. Merito del corpo da sirena della Ferilli, che vanta un lato B da ragazzina. Cattaneo lo sa bene e, tra una flessione e un bacio, la marca stretta anche lui, ammaliato dalle forme della sua dolce metà.



Insomma, gli anni passano ma l'amore resta. E si vede. Il lungomare di Ischia si trasforma, ancora una volta, in una perfetta cornice romantica per la coppia che spesso ha scelto l'isola partenopea come luogo per le loro vacanze "a due". La grande bellezza, in fondo, sta nella felicità di tutti i giorni e Sabrina lo sa bene... Tra le braccia di Cattaneo anche Hollywood può aspettare.