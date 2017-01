Rosy Maggiulli da gieffina a scrittrice di libri erotici

12:52 - Qualcuno se la ricorderà per la sua auto-esclusione dal Grande Fratello 11 oppure per le sue forme prorompenti spesso immortalate dalle telecamere del reality. Qualcun altro invece, avrà ben impresso il suo calendario 2014 con dodici scatti al cardiopalma. Rosy Maggiulli, classe 1985, ci riprova e questa volta scrive un libro. Erotico, naturalmente.

Si intitola "La maniglia del piacere" e promette di trattare temi a dir poco piccanti. Tornata alla ribalta grazie al suo ricercatissimo calendario e agli autoscatti social che lasciano davvero senza fiato Rosy è determinata nel far parlare di sé. Pentita di aver abbandonato la casa, "Ora non lo rifarei, ma allora giocò molto la giovane età", l'ex gieffina ha deciso di affilare le unghie per ottenere un posto nel mondo dello showbiz.



A giudicare dagli scatti che regala ai suoi fan su Facebook non sarà difficile conquistare un certo tipo di pubblico: forme abbondanti e raramente coperte, shorts inguinali e molti scatti in lingerie. L'immaginazione non serve, è tutto a portata di clic...