Raffaella Fico - Gianluca Tozzi, coccole bollenti in alto mare

12:48 - Il matrimonio è posticipato per cause di forza maggiore, visto che Gianluca Tozzi risulta già sposato con una biondina monegasca che ha ben poco a che fare con la sua attuale fidanzata... I due, però, non si sono persi d'animo. Anzi... Raffaella Fico, infatti, ha sfoggiato il suo bikini migliore a Saint-Tropez allontanando ogni ipotesi di crisi scherzando in acqua con la sua dolce metà.

Paparazzati a vista, la Fico e Tozzi non si sono di certo lasciati intimidire dai flash. Coccole, baci, carezze... In acqua la coppia non si trattiene e dà spettacolo. Complice il costumino bianco di lei, che lascia ben scoperto un lato B in perfetta forma, Gianluca perde la testa e la marca stretta. Così stretto che sembra quasi voler affondare la faccia in mezzo ai suoi seni, mentre gioca con lei nelle acque chiare del litorale francese.



Il matrimonio è rimandato, la loro passione invece no. L'anello resta al dito della Fico e lei non ha nessuna intenzione di mollarlo... Con Tozzi ha ritrovato la serenità e insieme a lui sta vivendo un momento d'oro e una nuova carriera da cantante. L'abito bianco, in fondo, può aspettare.