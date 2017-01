Naike Rivelli appesa al soffitto... nuda!

12:25 - Naike Rivelli si allena moltissimo. Lei, dello yoga, ne ha fatto uno stile di vita e non rinuncia mai alla sua ginnastica quotidiana. Stanca dei soliti addominali, degli squot e dei pesetti, eccola rinforzare i bicipiti usando le travi del soffitto della casa della nonna. Fin qui nulla di strano se non fosse che Naike, come sempre, si allena nuda. Ecco allora che il siparietto hot è servito...

Dopo aver regalato ai suoi fan uno scorcio intimo - e pizzato - di mamma Ornella, Naike ha ricominciato a cinguettare i suoi scatti "artistici". Lo yoga dalle travi del soffitto di nonna arriva, infatti, poco prima della foto che la ritrae nuda in mezzo alle ortensie. Il commento spiega il motivo della foto, "Selvaggia nella natura" e i commenti di apprezzamento si sprecano. In fondo, anche se il suo corpo non è più una novità - basta curiosare nel suo Twitter per trovarne diversi - i fan sembrano gradire questa sua versione nature. E lei, vanesia, non si fa certo pregare...