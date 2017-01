Myriam Catania si spoglia per Luca Argentero

09:33 - Ennesimo siparietto sexy per la coppia Argentero-Catania. Non su un set fotografico, ma in barca a Ponza. Dopo le immagini dell'attore mezzo nudo, ecco spuntare anche le foto – pubblicate da Novella 2000 – di Myriam in topless e con le grazie al vento. L'attrice si infila la mano negli slip abbassandoli e mostrando la stella tatuata sopra le parti intime.

Luca si cambia il costume mostrandosi mezzo nudo, lei regala immagini ad alto tasso erotico. L'ex gieffino palpa il fondoschiena della moglie e tra uno scorcio di nudità e un seno al vento i flash scattano come impazziti. E proprio mentre sul settimanale compaiono le foto bollenti della coppia in vacanza, sul web circola la notizia che Argentero avrebbe perso la testa per un'altra Myriam.

Del resto l'attore con la Catania pare aver affrontato più volte momenti di crisi, sempre superati a pieni voti. Questo spettacolino hot sembra confermare che anche questa volta la rottura è scongiurata...