Michelle Hunziker attizza Tomaso Trussardi sul lettino da spiaggia

10:21 - Spaparanzata sul lettino da spiaggia a Forte dei Marmi Michelle Hunziker abbandona compostezza e contegno e si lascia andare a pose "invitanti", che attizzano il bel Tomaso Trussardi. In vacanza in fondo tutto è permesso e i paparazzi di Novella 2000 non si lasciano sfuggire i particolari piccanti. Flash puntati sulle mutandine del costume e sugli intriganti scorci osé.

Tanto Tomaso è attratto dalla sua bella compagna e futura sposa, quanto lei pare annoiata e distratta solo dal suo iPhone. Michelle sonnecchia e sbadiglia, si scompone con le gambe, prima aperte poi in aria e mette in mostra la "peccaminosa" linea intima degli slip. Trussardi ammira le sue belle curve evidentemente attratto da cotanta bellezza. La coppia ha lasciato a casa per qualche ora la piccola Sole, accudita da una tata di fiducia, la figlia Aurora, avuta da Eros Ramazzotti. Per la showgirl svizzera e il rampollo di casa Trussardi un po' di relax e intimità, a favore dei paparazzi.