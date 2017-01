1 agosto 2014 Melissa Satta si diverte in bikini con le amiche Kevin Prince Boateng è in ritiro, la ex velina se la spassa in Sardegna Tweet google 0 Invia ad un amico

09:15 - Complimenti Melissa! Dopo le polemiche sull'inglese della ex velina, la Satta cinguetta: “Jump, jump, jump!”, mostrando ai follower come si diverte in Sardegna con le amiche, alla faccia di chi l'ha accusata di non sapere l'inglese. Fisico da sballo, bikini ridotti ai minimi termini, seno bombastico, la compagna del Boa lascia a bocca aperta e al calciatore, già in ritiro precampionato, non resta che guardarla... sui social.

Qualche giorno fa la ex velina aveva visto coinvolti tanti follower nella polemica sull'uso della parola “compliments” per congraturlarsi con Kevin Prince Boateng che aveva raggiunto i 400mila fan su Instagram. Alcuni l'avevano accusata di aver usato impropriamente la parola, quando invece sarebbe stato giusto utilizzare “congratulations”.



Melissa, che è nata a Boston e che si è sempre vantata di conoscere bene la lingua, si è sentita punzecchiata nel vivo e ha replicato scocciata postando lo stamp della traduzione della parola "complimenti" dall'italiano all'inglese, secondo il vocabolario. “Per tutti coloro che prima di parlare dovrebbero studiare l’inglese! Viva il vocabolario” ha detto. “Non è una questione di come si traduca la parola complimenti, è che, ogni frase, ogni contesto, ha la sua traduzione...” ha replicato un follower.



Ora tra “compliments” e “congratulations” la Satta si gode le vacanze e a parlare sono solo le sue curve. Che trovano tutti d'accordo.