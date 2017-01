Melissa Satta, sensuale in slip e reggiseno... non solo per Kevin Prince Boateng

13:01 - Un'escalation di sensualità per Melissa Satta. Dopo il battesimo di Maddox Prince, la ex velina è tornata ad occuparsi della sua carriera e così eccola posare per una nuova campagna di biancheria intima per l'autunno inverno con addosso solo slip e reggiseno. Il fisico è tornato asciuttissimo e le curve bombastiche fanno capolino dalla lingerie. Con queste forme prepara il corredo per le nozze con Kevin Boateng, previste per l'anno prossimo.

Conturbante, sexy, affascinante, Melissa Satta mostra gambe chilometriche e toniche, messe in risalto dai tacchi vertiginosi, e dall'abbigliamento succinto. Posa per la campagna di Rossoporpora Underwear, di cui è la testimonial, sfoggiando un décolleté florido e seducente.



E così mentre sbucano le immagini dello shooting sexy, Melissa si rilassa in Sardegna con le amiche e il bambino, tra ginnastica sull'erba, bagni di sole, tuffi e coccole. Boateng intanto si allena per la prossima stagione calcistica. In vista l'anno prossimo ci saranno anche le attesissime nozze per la coppia. Previste in Sardegna.