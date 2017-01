26 giugno 2014 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng vanno di fretta, sposi il 19 luglio Un "battimonio" in Sardegna a Porto Cervo, battesimo di Maddox e matrimonio nello stesso giorno Tweet google 0 Invia ad un amico

09:55 - Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sposano. Alla fine queste nozze si faranno e anche prima del previsto. Stando alle indiscrezioni di Novella 2000 si tratterà in realtà di un "battimonio", battesimo, del piccolo Maddox e matrimonio. Data prevista il 19 luglio nella chiesa Stella Maris di Porto Cervo dove lo zio dell'ex velina, Don Raimondo, è parroco.

A fare da testimone alla sposa ci sarebbe l'inseparabile amica del cuore Simona Salvemini, che è stata vicina alla showgirl anche nel periodo della gravidanza e del parto. Per il Boa è ancora tutto da decidere. Per ora lui ha altro a cui pensare in Brasile e per l'organizzazione delle nozze si affida alla sua valida compagna.



I più maligni sostengono che la fretta di andare all'altare sia dettata anche e soprattutto dalla gelosia di Melissa, che, dopo i messaggi social di esplicito corteggiamento postati da Rihanna e indirizzati al calciatore, ha voluto mettere in chiaro a chi appartiene il Boa. Su Twitter la cantante delle Barbados ha pubblicato infatti qualche giorno fa una foto del giocatore con un cinguettio di apprezzamento: "Che bel bambinone... dovrei tifare Ghana". La Satta è corsa subito ai ripari. Prima volando in Brasile per stare vicina al compagno impegnato con il Ghana, poi organizzando il matrimonio nello stesso giorno del battesimo di Maddox, ovvero il 19 luglio, a Mondiali finiti. Patti chiari, amicizia lunga!