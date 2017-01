Melissa Satta, bagno di sole sul lago Maggiore

13:11 - Non solo è tornata in Italia. E' andata dal suo parrucchiere di fiducia a Milano e si è concessa una capatina al Lido di Baveno sul lago Maggiore con le amiche Giorgia Palmas e Samantha Crippa. Melissa Satta in formissima dopo la nascita del piccolo Maddox posta gli scatti del suo tour nel Belpaese. Un po' di sole con le amiche più care e con il fidanzato Kevin Prince Boateng.

Ancora è presto per sfoggiare il bikini social e così la ex velina scatta una foto in compagnia, distesa al sole, ma con la canotta bianca a coprirle il décolleté.



Melissa proprio qualche giorno fa aveva voluto precisare di non utilizzare prodotti dimagranti e di essere tornata in forma dopo il parto grazie a un'alimentazione sana ed equilibrata. Una pubblicità ingannevole voleva sfruttare la sua figura, ma la compagna del Boa ha precisato subito sul suo blog: “Per fortuna in gravidanza ho preso solo 10-11 kg e ora me ne mancano ancora 3 o 4 da perdere… ho iniziato a fare delle belle passeggiate all’aria aperta con il mio baby! Aria fresca e un po’ di movimento aiutano sicuramente ma, vi ripeto, non vi fidate di chi vi vende strane “pozioni magiche” per dimagrire!!! E’ solo gente bugiarda che non ha nessuno scrupolo a sfruttare l’immagine di personaggi noti e, soprattutto, che scherza con la vostra salute!!!”