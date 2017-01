20 agosto 2014 Martina Colombari brucia di passione per Billy Assalto focoso al marito Costacurta e su Instagram sfoggia il suo fisico tonico e muscoloso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:27 - Ultimi scampoli di vacanza all'insegna della bruciante passione per Martina Colombari. Al mare in Sardegna l'ex Miss Italia sembra non saper contenere il suo focoso desiderio per il marito Billy Costacurta, che soccombe, piacevolmente, all'assalto dei suoi baci e dei suoi abbracci calienti, come mostrano gli scatti di Chi.

Tra le coppie delle più belle e longeve dello showbiz, Martina e Billy, insieme da 17 anni e sposati da 10, si lasciano andare a calde effusioni e tenerezze come ragazzini innamorati. Su Instagram intanto lei posta alcuni scatti mozzafiato di questi ultimi giorni di relax. "Cosa chiedere di più?" cinguetta la showgirl in bikini bianco e azzurro accanto ad una piscina. Addominali scolpiti, ventre piattissimo, muscoli tonici e sorriso radioso. E ancora: "Senza troppi pensieri. Ancora per poco...", aggiunge in costume intero rosso. I commenti dei follower sono unanimi e dissolvono tutte le polemiche sorte di recente per la sua eccessiva magrezza: "Che fisico!", "Bella", "Una statua", cinguettano i suoi fan. Martina sorride.