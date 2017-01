Marsica Fossati fa uscire Lapo Elkann dai boxer

15:48 - Lapo Elkann non si trattiene. Se il rampollo di casa Agnelli sia davvero innamorato di Marsica Fossati non si sa. Quello che è palese, però, è che per lei prova una fortissima attrazione. A dimostrarlo ci pensa un movimento "sotto coperta" ben evidente nonostante indossi dei larghi boxer leopardati. Le vacanze sullo yacht in Costa Azzurra immortalate da "Chi" più che romantiche sembrano essere piccanti...

Lapo, in effetti, non è nuovo a questi "eccessi" di passione. C'è da dire, però, che non lo si vedeva così felice dai tempi di Bianca Brandolini d'Adda, grande amore dell'imprenditore. Marsica qualcosa deve essere riuscita a smuovere e non solo nel costume... Da quando sta con lei Elkann sembra aver ritrovato quel sorriso che gli mancava da un po', nonostante accanto a lui non fossero mai mancate donne bellissime né liaison più o meno durature.



La giovane fashion blogger, milanese doc, laureata all'Istituto Europeo di Design, un blog attivissimo e amiche famose ha il corpo da modella e una testa sveglia, visto che riesce a tenersi accanto un tipo iperattivo come Lapo. Tra i due l'intesa è alle stelle e la passione, a giudicare dagli scatti, è davvero palpabile. Chissà che questa non sia la volta buona...