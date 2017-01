Maria Elena Boschi, che onorevole décolleté!

11:23 - Se l'ha fatto Stefania Giannini, pizzicata in topless sulla spiaggia di Marina di Massa , perché non anche Maria Elena Boschi? La bella ministra per le Riforme costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento si cimenta in manovre molto piccanti, come mostra Novella 2000, mentre in spiaggia a Marina di Pietrasanta armeggia con il pezzo sopra del bikini rosso, lo slaccia e lo sistema mostrando scorci di seno a un passo dal topless.

La più bella delle donne ministro del Governo Renzi ha i flash puntati, specie su décolleté e lato B. In bikini rosso Maria Elena Boschi mette in mostra tutte le sue qualità... fisiche: un corpo tonico e asciutto che la conferma tra le più ammirate politiche italiane. E non sono le manovre di Governo per l'approvazione della riforma sul Senato ad interessare i paparazzi sulla spiaggia, bensì le manovre di contenimento e aggiustamento di slip e reggiseno, che la bella ministra compie con nonchalance sotto l'ombrellone. L'incidente sexy è scontato, mentre dà una controllatina sotto il reggiseno slacciandolo eccola a un passo dal topless. Solo un passo, ma quanto basta per poter esclamare: che onorevole décolleté!