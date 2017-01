Livido o no? Il "mistero" di Belen

18:07 - Lo zigomo sinistro livido, rosso e gonfio, il volto cupo, imbronciato. Belen esce da un centro estetico e cerca di nascondersi ai flash dei paparazzi. Non ci è riuscita però, visto che Novella 2000 l'ha immortalata. Cosa è successo alla donna più invidiata e desiderata dello showbiz? Il gossip si scatena, lei però su Instagram replica: "Ma dico io prima o poi si stancheranno di scrivere stronzate?". Postando una foto del viso, ma l'altro lato...

Anche le più perfette, come lei, a volte, si sciupano. Momentaneamente almeno. Ma nel suo caso si tratta di una vera e propria "tragedia". Fanatica dell'estetica Belen non ha mai nascosto la sua "passione" per lo specchio. Perennemente in posa, anche quando è a passeggio con Santiago o in relax sul divano, mentre cucina o fa shopping, la showgirl non tralascia nulla nel suo aspetto e se spunta un brufolo... stop ai flash. Il suo look è sempre studiato nei minimi particolari: "Sono fissata con l'estetica, se anche sto sola con mio figlio mi do sempre una controllatina allo specchio. Io quando ho un brufolo non esco di casa. Una volta ho cancellato uno spot di cellulari per un herpes sulla faccia, non sono uscita per venti giorni", ha detto a "Le invasioni barbariche".



Debolezze da star. Adesso però non si tratta solo di un brufolo. I più maligni, secondo quanto riporta Novella 2000, parlano degli effetti di trattamenti all'acido ialuronico, delle conseguenze del filler o di trattamenti estetici da creme anti-age. Probabilmente è solo la conseguenza di un eczema da allergia a qualche prodotto o magari di una pulizia del viso troppo invasiva. Quel che è certo è che, se è vero quel che ha detto a Daria Bignardi, "conciata" così la super sexy argentina dovrebbe chiudersi in casa per un po', invece la sua attività social prosegue senza sosta, tra selfie e scatti "posati". Probabilmente si è trattato solo di un incidente passeggero.



Tanto che la stessa Rodriguez annuncia di non aver nessuna intenzione di starsene chiusa dentro le mura domestiche e su Instagram passa all'attacco, postando una foto del viso (anche se dalla parte destra): "Stavo pensando, siccome sono deturpata.... Se uscire oppure no? Che ne dite?... Ma dico io prima o poi si stancheranno di scrivere stronzate? Mah! #giornalispazzatura#". I follower si scatenano e la difendono a spada tratta, anche se qualcuno la invita a postare la parte del viso incriminata: "Tanto sei bella lo stesso".