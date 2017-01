Laura Torrisi si censura il topless

10:27 - Prende il sole in topless ma solo sul balcone di casa, sperando di essere lontana da sguardi indiscreti. Invece il paparazzo del settimanale Di Più è in agguato e la sorprende mezza nuda, occhiali da vista neri, capelli raccolti e sguardo serio, mentre cerca di rientrata in casa senza far vedere il seno al vento. Si copre con la mano, ma il siparietto a luci rosse è già stato immortalato.

Nella casa delle vacanze sulla Costa degli Etruschi in Toscana senza Leonardo Pieraccioni, la bella Torrisi si rilassa al sole concedendosi una tintarella semi integrale. Nell'occhio dei flash finisce il corpo mezzo nudo della bella attrice ed è uno spettacolo da dieci e lode.



Intanto il compagno fa il mammo per la piccola Martina. E sul suo profilo Facebook scrive: "Martina vado a fare la spesa che cosa ti piacerebbe mangiare stasera?" "Una Barbie"... E tra una battuta e l'altra posta foto che lo ritraggono con le ciabatte o con la chitarra in mano.