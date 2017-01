Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni insieme

10:17 - Si saranno ritrovati o persi di nuovi? Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati beccati al Parco di Pinocchio a Collodi durante una gita con la loro piccola Martina. Una fan li ha fotografati, ma sui social della coppia insieme non c'è traccia. L'attrice sul suo profilo Facebook ripete una frase di Nelson Mandela: “Niente come tornare in un posto rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati...”. Si riferirà a lei e Leonardo?

Nello scenografico giardino in pieno stile barocco la Torrisi fotografa la sua Martina, la bambina avuta dal regista, mentre si diverte per i vialetti attorno alla grande villa di Pinocchio. Nello scatto pubblicato da una fan si vede la bella Laura con una canotta in cui spunta un décolleté prosperoso, un paio di jeans e sandali con la zeppa. Sullo sfondo c'è Leonardo con la bambina. Che la coppia, di cui gira voce di crisi da tanto tempo, si sia ritrovata? Per ora c'è solo la testimonianza di un pomeriggio nello storico giardino dedicato al burattino in provincia di Pistoia, non lontano dalla loro casa in Toscana...