Kyra Kole, dal calendario a un tour in giro per l'Italia come dj

13:21 - Da "Ciao Darwin" a un calendario super bollente, che ha stuzzicato la fantasia erotica di molti, e adesso un tour come Dj in giro per l'Italia. Kyra Kole, bionda e procace modella di origini ungheresi posa ancora per Bruno Oliviero, fotografo delle dive e si prepara all'uscita del suo disco con il Doctor Felix del Chiambretti Night: "I'm sorry" contro la violenza sulle donne.

Le sue misure sono mozzafiato e Kyra non fa nulla per nasconderle. Nei nuovi scatti di Oliviero eccola in tutta la sua prosperosa sensualità in lingerie super sexy tra dischi e cuffie a ricordare la sua passione per la musica e il canto, poi su un letto o seduta a un tavolino. Scene bollenti e piccanti da far perdere la testa. Come le sue curve. Intanto la bella Kyra tenta anche la strada del cinema e nel cassetto ha un progetto cinematografico, per un film dal titolo “M.M.4 Never Love Dies”, scritto e diretto da Riccardo Ferrero, in cui interpreterà una sexy spy accanto a Tomas Arana e Claudio Del Falco.