Ilary Blasi - Francesco Totti, giochi erotici sotto l'ultimo sole dell'estate

11:25 - Ilary Blasi, bikini verde a fascia e lato B scolpito, si gode l'ultimo sole nelle spiagge di Sabaudia. Accanto a lei Francesco Totti. Sì perché anche se il capitano della Roma ha già iniziato la stagione calcistica, non rinuncia alla sua famiglia e appena può scappa nel suo buen ritiro sul litorale romano. Tra un tuffo e l'altro, la coppia paparazzata da "Chi" si lascia immortalare in un siparietto ad alto tasso erotico...

Giocano in acqua come due ragazzini Ilary e Francesco, innamorati più che mai. Lui scherza, la abbraccia, la tocca, ammaliato dalle sue curve sempre perfetto. Poi si tuffano insieme, complici. Quando riemerge, la Blasi regala uno scatto bollente mentre è intenta a strizzarsi la parte sopra del costume... Non che il lato B sia da meno, anzi. La conduttrice de Le Iene, infatti, è davvero tutta da guardare. Niente cellulite, corpo sempre perfetto, décolleté formoso e un sorriso che vale più di mille parole.



Insieme a loro anche Cristian e Chanel, i loro bambini. Mentre il Pupone continua a dare per certa una terza gravidanza, Ilary ha di recente dichiarato che, a volte, è tentata all'idea di un nuovo bebè ma che per ora sono solo "scherzi di Francesco". Tra i due, però, la passione è alle stelle. Il capitano della Roma la marca stretto, non la perde mai di vista e lei, civettuola, sfoggia "solo" per lui il suo lato migliore... Agli altri non resta che godersi il panorama bollente.