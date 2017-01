Ilary Blasi e Francesco Totti, weekend a Capri

09:37 - Weekend a Capri per Ilary Blasi e Francesco Totti, ospiti sullo yacht di Giovanni Malagò, presidente del Coni, in compagnia di Luca Cordero di Montezemolo. Stuzzichini e gara di tuffi per gli uomini, bagni di sole e fisico da coppa dei campioni per la Blasi. In bikini in mezzo al mare la showgirl ha mostrato tutta la sua bellezza, come fanno notare le foto del settimanale Chi.

Il capitano della Roma e la conduttrice delle Iene sono approdati sull'isola insieme alla comitiva famosa attirando flash e curiosi. Lei in abito lungo fino ai piedi nero fasciato sulle curve sinuose, lui casual chic in camicia chiara e jeans. Ad accoglierli l'ex calciatore Ciro Ferrara. Il tempo di una cena, probabilmente in una villa privata, e poi via di nuovo in mare, dove la coppia ha sfoggiato addominali scolpiti e glutei sodi.



Malagò, nota è la sua passione per la Roma, il capitano giallorosso e Montezemolo si sono cimentati anche in una gara di tuffi dallo Joker, uno scafo di 23 metri extra-lusso dal costo di circa tre milioni di euro. Ad aprire le acrobazie dei sirenetti il presidente della Ferrari, ma a vincere per il tuffo più atletico – manco a dirlo – il calciatore.



Ancora più entusiasmante lo show offerto dalla moglie Ilary. Bellissima distesa sul materassino in bikini. Per la Blasi curve da capogiro, strette nel bikini bianco-oro, capelli raccolti e occhialoni da sole a nascondere lo sguardo serio e un po' imbronciato.