Il folle addio al celibato di Novak Djokovic

09:48 - Novak Djokovic si dà alla pazza gioia. Per festeggiare il suo addio al celibato il tennista serbo ha organizzato un party con gli amici tra bambole gonfiabili e goliardate. "Game over amigo", recita la tshirt indossata dal campione che il mese prossimo porterà all'altare la fidanzata Jelena Ristic.

Sempre composto sul campo, Djokovic è irriconoscibile mentre balla con un grembiulino dalle forme femminili ben evidenziate. Tra il bagno in piscina con una bambola gonfiabile e lo strip improvvisato mentre indossa un bikini, il tennista sembra proprio volersi divertire.



Fidanzato con Jelena dal 2005, conosciuta proprio dopo la vittoria agli US Open, la coppia ha annunciato lo scorso aprile di aspettare un bambino. Le nozze, quindi, non sono altro che il coronamento di una già perfetta storia d'amore. Intanto Nole si gode le ultime follie insieme agli amici... Poi tra pannolini e rovesci, la vita prenderà decisamente un'altra piega...