Giuliana De Sio, struccata, bellissima e innamorata

I due si sarebbero conosciuti durante le lezioni di teatro e recitazione, nella scuola dove lei insegna, come scrive Settimanale Nuovo, che l'ha intervistata. Ma Giuliana non ama intrusioni nella sua vita privata: "Posso solo dire che in ciò che faccio non c'è niente di prefabbricato, vivo tutto nella massima spontaneità e libertà". Nulla di più. "Preferisco essere intervistata per parlare del mio lavoro (sarà a teatro con il suo spettacolo: "Notturno di donna con ospiti" per un nuovo tour, ndr).



Per il resto a parlare sono le foto, che lei stessa pubblica su Facebook. Niente di compromettente, niente di "volgare". In una la De Sio e De Felice sorridono, lei tira fuori la lingua, alle spalle una tavolata e delle sedie. Felici, spensierati e decisi, a quanto pare, a vivere la loro storia senza inibizioni. In un'altra i due sono al mare a Fregene, con alcuni amici. L'attrice appare più bella e splendente che mai, di una bellezza genuina e semplice che ne fa sicuramente una delle artiste più ammalianti del panorama italiano. Adesso poi, che ci ha messo lo zampino anche l'amore, in cui pareva non credere più, Giuliana sembra ancora più sensuale e splendente. Come solo le donne innamorate sanno essere.