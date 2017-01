Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, primo bacio

12:34 - Primo bacio in pubblico tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Il settimanale Chi li ha immortalati a Parma la scorsa domenica. Un incontro a metà strada tra Milano, da dove proveniva la giornalista e Forte dei Marmi, dove il calciatore si è recato subito dopo il suo rientro in Italia dalla trasferta brasiliana. Dopo 20 giorni di lontananza la coppia non ha resistito...

E così eccoli allo scoperto. La conduttrice di Sky è arrivata con un’auto presa a noleggio mentre Buffon l’aspettava con il suo fuoristrada. Al momento dell’incontro la coppia si è scambiata un lungo bacio, proseguito in macchina fino al ristorante “Dal pescatore” il celebre tre stelle Michelin di Canneto sull’Oglio.



Un bacio che mette il sigillo conclusivo ad uno scoop lanciato dallo stesso settimanale mesi fa, quando all’”Alfonso Signorini Show” su RMC il direttore di Chi svelò la relazione tra Buffon e la D'Amico. Una coppia che adesso non sembra più intenzionata a vivere nell'ombra il proprio amore.



Eppure qualcuno aveva sperato in una svolta nella crisi tra il calciatore della Nazionale e Alena Seredova. La modella ceca era volata in Brasile con i bambini e la coppia, fotografata sulla spiaggia di Recife, sembrava per un po' tornata ad essere una coppia felice. Ma i Mondiali sono finiti troppo presto. Forse non c'è stato abbastanza tempo. Il sogno della Nazionale si è infranto e anche quello di chi voleva un ritorno di fiamma tra Gigi e Alena. Questo bacio appassionato scaccia ogni dubbio.