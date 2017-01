Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, notte di passione

16:38 - Due bellissime, un calciatore, due matrimoni e un tradimento. Ci sono tutti gli ingredienti per la spy story più “gossippara” dell'anno. A svelarla è Chi, che dopo aver raccontato della crisi coniugale tra la Seredova e Gigi Buffon e spifferato la liaison tra il portierone della Juve e la conduttrice tv Ilaria D'Amico, documenta con le immagini la notte di passione tra i due. Intanto Alena posta su Instagram un messaggio sibillino: "Io sorrido alla vita, sempre". A buon intenditor...

Da mesi i paparazzi stazionano sotto casa della D'Amico a Milano, ma finora la presentatrice era riuscita a tenere segreti i suoi appuntamenti. Fino all'altra sera, quando è uscita di casa in tacchi e look supersexy attorno alle 21 diretta in un palazzo del centro, a dieci minuti di taxi da casa sua. Alle 21.30 arriva anche Gigi. Sgattaiola nel portone e sparisce nella notte. Qualche ora più tardi pare che i due abbiano ordinato la cena a domicilio.



Buffon esce dall'appartamento misterioso alle 8.30 del mattino successivo per dirigersi a Torino in ritiro con la squadra. La D'Amico esce alle 11.30, vestita di tutto punto. E gli amici giurano che Ilaria è innamorata pazza del calciatore.