Gigi Buffon e Ilaria D'Amico in fuga: passione incontenibile in alto mare

11:33 - Una sequenza interminabile di baci appassionati, corpi che si sfiorano, labbra a labbra in alto mare. Ilaria D'Amico e Gigi Buffon finalmente si godono la loro vacanza in Grecia alla luce del sole. Lei bombastica e strepitosa in bikini giallo sembra una ragazzina innamorata e tenera con il suo muscoloso portierone che non si trattiene, incantato a guardarla e pieno di passione. Ecco l'album della neocoppia immortalata dal settimanale Chi.

Dopo brevi incontri, fughe nella notte, baci clandestini, il calciatore e la presentatrice si possono godere le vacanze in totale libertà su uno yacht da sogno (pare che costi 38mila euro al giorno). I due si stanno concedendo una crociera esclusiva attorno a Skopelos, un'isola nascosta della Grecia, dove speravano di non essere visti e paparazzati.



Non è andata così. E allora ecco le loro foto al mare tra baci, tuffi, abbracci e tanta passione. Tante cene e lunghe nottate sotto coperta, poi bagni in mare aperto e coccole. Ilaria è in grandissima forma e fa letteralmente impazzire Gigi che non perde occasione per appiccicarsi alla bella telegiornalista.