Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, che fuochi d'artificio a bordo

09:31 - Ultimi scampoli di vacanza e ultimi fuochi d'artificio tra Gigi Buffon e Ilaria d'Amico prima del rientro in Italia e del ritiro per il portierone con i compagni della Juventus. La minivacanza in Grecia per la neocoppia – documentata dal settimanale Chi - si è conclusa alla grande tra baci, passione e cenette. Una tappa anche in Chiesa, da dove sono usciti abbracciati più che mai. Pensano già alle nozze?

Gigi ha affittato uno yacht extralusso per la sua settimana di passione con la conduttrice di Sky. I due pare abbiano passato tanto tempo sotto coperta, ma anche quando usciva alla luce del sole per loro c'erano solo effusioni. Appiccicati l'uno all'altra: lei fisico spaziale in bikini succinto e lui muscoli in vista e sguardo perso.



Pare che la sua ex Alena Seredova abbia appreso da Chi la notizia delle vacanze di Gigi in Grecia, luogo che è stato spesso meta delle loro vacanze di coppia. Ora il portiere è tornato agli impegni in campo, ma sei suoi pensieri c'è sempre Ilaria. Raccontano che abbiano fatto visita a una chiesetta nella parte alta di Alonissos: hanno pregato a lungo e quando sono usciti si sono abbracciati forte.