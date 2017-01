Gigi Buffon e Alena Seredova, pace ritrovata in nome dei Mondiali

08:24 - Gigi Buffon sorride, è in spiaggia a Recife con i suoi figli e Alena Seredova, come mostra Diva e Donna. Pausa Mondiali, la famiglia si riunisce, per amore dei bambini. La crisi sembra lontana. La showgirl ceca ha raggiunto il marito in Brasile con Louis Thomas e David Lee e in tribuna, per Italia-Costarica ha persino indossato la maglia del portiere. Adesso però si torna tutti a casa, sconfitti e delusi... Fine della pausa.

La crisi è riaperta. E non solo quella tra Buffon e la Seredova. Rientrata in Italia anche la Nazionale di Prandelli avrà non pochi problemi da risolvere. E Buffon dovrà vedersela anche con quelli personali di famiglia. Solo poche settimane fa la firma in tribunale per la separazione consensuale dalla Seredova. Poi, prima di partire per il Brasile, il suo "incontro" con Ilaria D'Amico, che non è certo passato inosservato ai flash dei paparazzi. La giornalista intanto, rimasta in Italia a commentare le partite per Sky, per la prima volta ha parlato della sua presunta relazione con Buffon. Interpellata riguardo alla sovraesposizione di questa storia sui giornali di gossip, come scrive Sorrisi e Canzoni, la D’Amico ha risposto: "Da questo punto di vista è un momento complicato, che mette a dura prova la mia ossessione per la riservatezza. Ma sono le regole del gioco e le accetto senza vittimismi: il mio lavoro mi dà tantissimo, questo è il dazio necessario. In fondo è anche un insegnamento: oltre i tabù, la vita prende pieghe che non ti aspetteresti mai".



E' quello che è successo tra Gigi e Alena, dopo 10 anni d'amore nessuno si sarebbe aspettato che potesse finire così. La parentesi Mondiale è stata troppo breve. Sarebbe potuto essere un viaggio della speranza, un'occasione forse per ritrovare l'armonia familiare. Ma è finita troppo presto. Anche questo non se lo aspettava nessuno.