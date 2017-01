19 settembre 2014 George Clooney e Amal Alamuddin, un matrimonio a sette stelle I particolari delle nozze sontuose e a pagare saranno i futuri suoceri della star hollywoodiana Tweet google 0 Invia ad un amico

14:39 - A pagare le spese per le sontuose nozze tra George Clooney e Amal Alamuddin saranno i genitori di lei, come vuole la tradizione. L'abito della sposa sarà firmato Alexander McQueen, come quello di Kate Middleton e la sera prima del sì i 60 invitati sono attesi per cena all'Hotel Cipriani, mentre il giorno dopo tutti all'Aman Canal Grande Hotel per il banchetto nuziale a base di cibo italiano e libanese... Ecco i particolari della nozze dell'anno.

Manca poco più di una settimana ma è già tutto pronto. George e Amal si sposeranno il 27 sttembre e come rivelano l'Us Weekly e il Daily Mail pare ormai certo che il rito, officiato da Walter Veltroni, si svolgerà Venezia nel palazzo del XIII secolo Ca' Farsetti. Ma non sarebbe strano scoprire delle nozze tra la star di Hollywood e la bella avvocatessa a cose già fatte, come è già successo con i Brangelina. Nell'attesa però e nella speranza di assistere al loro matrimonio, i particolari vengono piano piano svelati.



Come il fatto che Ramzi e Baria Alamuddin, genitori di Amal, giornalista lei e professore di economia in pensione lui, si sono accollati tutte le spese dell'evento, nonostante il consistente patrimonio economico di Clooney, in nome della tradizione. Dalla cena per il party pre nozze, la sera del 26 presso il sontuosissimo Hotel Cipriani, un cinque stelle raggiungibile solo in motoscafo privato, al pranzo nuziale all'Aman Canal Grande Hotel, il giorno dopo, un sette stelle con sole 24 camere, che vanno dai mille agli 3 mila euro a notte, all’interno di Palazzo Papadopoli. Lusso, sfarzo e massima riservatezza. Entrambi gli hotel sono stati dichiarati al completo dal 25 settembre al 29 e non rilasciano dichiarazioni. La colonna sonora del matrimonio sarà affidata, pare, alla proverbiale voce di Andrea Bocelli, che ha già cantato alle nozze fiorentine di Kim Kardashian e Kanye West. A far da damigella ad Amal sarà la sorella Tala, George ha invece scelto il marito di Cindy Crawford, Rande Gerber come suo testimone. Tra gli invitati, circa sessanta, che verranno condotti sul luogo delle nozze con aerei privati, certi gli amici Matt Damon e la moglie, mentre non si sa se anche Brad Pitt e Angelina Jolie prenderanno parte alla festa.