Franck Ribéry sfila gli slip alla moglie Wahiba

12:19 - Siparietto bollente sulle spiagge della Sardegna. A regalarlo non è una delle solite soubrette ma Franck Ribéry, insieme alla moglie Wahiba. Lei, distesa sul lettino, si è lasciata sfilare gli slip dal centrocampista del Bayern Monaco che prima ha "toccato con mano" le qualità del suo lato B e poi... Si è lasciato prendere dalla passione!

Baci in acqua, coccole e tanto amore: ecco la ricetta della felicità di uno dei calciatori più famosi al mondo. Candidato al Pallone d'Oro - vinto però da Cristiano Ronaldo - Ribéry sembra consolarsi piuttosto bene tra le braccia della moglie Wahiba. Lei, costume bianco e forme conturbanti, sa bene come tenerlo legato a sé. La dimostrazione sta nel fatto che lui ha ha davvero occhi - e mani - solo per lei. Stesa a pancia sotto la bionda marocchina si gode il sole caldo della Sardegna mentre il centrocampista si avvicina per stuzzicarla. Prima la mano sui glutei, come a voler tastarne la consistenza poi, colto da un impeto di passione, le sfila lo slip bianco regalando ai paparazzi uno scatto decisamente piccante...



Sono lontani gli scandali del 2010 quando Ribéry, pizzicato con una squillo d'alto borgo, sconvolse la Francia e l'opinione pubblica. Wahiba, però, non si fece influenzare, perdonò il marito e, a testa alta, mantenne il suo posto sugli spalti, non mancando nemmeno a una partita. L'amore, tra loro, ha decisamente trionfato. E la passione è tornata più "bollente" che mai.