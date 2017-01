Ferne McCann e Charles Sims, passione bollente

10:11 - Mani sul sedere, bikini bianco ad incorniciare le curve e tanta, tanta passione. Così, sulle spiagge spagnole, i protagonisti di "The Only Way is Essex" regalano ai fotografi un siparietto a dir poco bollente. Baci focosi e bagni all'insegna dell'erotismo, quello tra Ferne McCann e il fidanzato-collega Charlie Sims sembra vero amore.

I due si sono conosciuti sul set del reality soap inglese "TOWIE" e da allora sono inseparabili. Non mancano le crisi, come in ogni coppia vip che si rispetti, ma appena rimangono soli... Scatta la passione. Le foto parlano chiaro, le mani di Sims non riescono a stare al loro posto e così scivolano sul sedere formoso della bella Ferne che non sembra affatto lamentarsi, anzi.



Lei, incurante dei fotografi, risponde facendo la gattina, strusciandosi sul fidanzato con tutto il corpo. Poi, civettuola, si stende sopra di lui per dargli un bacio pieno di passione. Il lato B sempre in primo piano, ovviamente, perché niente è lasciato al caso. Le intenzioni della bionda sono chiare...