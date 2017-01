Federica Torti, siparietto bollente al Forte

11:34 - Federica Torti si spoglia a Forte dei Marmi. No, non si tratta di una provocazione ma di un semplice cambio costume. Complici i paparazzi e le forme nude della conduttrice, il siparietto diventa subito uno strip ad alto tasso erotico. Prima si sfila gli slip e scopre il sedere. Poi, tentando di non mostrare "troppo", passa alla parte sopra del costume.

Non sarebbe certo la prima volta che la Torti si spoglia. Anzi... Basta guardare il suo Twitter per trovare le foto che la trovano in topless - o quasi - mentre si diletta tra i fornelli. A far nascere questa passione per la cucina pare sia stato il suo nuovo amore, lo chef Andrea Mainardi. I due condividono la passione per lo sport e per il cibo e così, tra un piatto e l'altro, è scattata la scintilla.



Il cuore sarà anche "appagato" ma non per questo Federica rinuncia a stuzzicare chi, per lei, ha perso la testa. Così, sui social, regala foto hot con dettagli piccanti e in spiaggia... Non si nasconde. Mentre si cambia il costume lascia che i paparazzi scattino e immortalino la sua pelle nuda. Sedere in vista e seno che sembra essere lì lì per sgusciare via... maliziosamente fermato dal braccio della conduttrice. Incidente evitato ma siparietto sexy comunque... esplosivo!