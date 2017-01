Emma, irresistibile in bikini sulla spiaggia

11:14 - Selvaggia e abbondante come non mai, Emma Marrone dà sfogo della sua irresistibile bellezza sulla spiaggia del Brasile. Dopo il concerto a Casa Azzurri, la cantante si è regalata qualche siparietto bollente sul bagnasciuga in una tenuta supersexy: shorts in jeans per risaltare le gambe toniche, pancia nuda e balconcino esplosivo e bombastico. Come mostrano le foto del settimanale Gente.

Alla vigilia delle nozze tra il suo ex Marco Bocci e Laura Chiatti, Emma sembra aver dato un calcio al passato e aver ricominciato dalla sua energia e dal suo sex appeal. Un ramo di pesco tatuato sul fianco si arrampica sul seno esplosivo della cantante, che con il reggiseno rosso-fucsia è veramente irresistibile.



Sulla spiaggia di Recife, Emma si diverte a tirare i calci al pallone e mostra un fisico da urlo. Lei insiste nel dire che di non essere una fanatica del fitness, eppure la sua forma invidiabile sembra davvero frutto di un assiduo programma di sport. Dalla prossima settimana parte il tour italiano e la carica sexy e prorompente di Emma è pronta ad esplodere sul palco, non solo sulla battigia.