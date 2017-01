Elisabetta Gregoraci si allena duro col pilates

10:14 - Elisabetta Gregoraci in palestra si dà parecchio da fare. Gli allenamenti di Lady Briatore sono spesso oggetto di ammirazione da parte dei suoi fan che elogiano la fatica ma, soprattutto, il perfetto risultato. Dopo il video di Belen ecco la risposta di Eli. Ai follower l'ardua sentenza: quale sarà l'allenamento più efficace?

"Ho sempre un buon appetito, mangio e anche in buone quantità. Certo, appena possibile faccio palestra e una corsetta" aveva confessato qualche tempo fa a Tgcom24 la bella Gregoraci. Non solo una buona forchetta ma anche un'ottima cuoca. Eccola su Instagram mentre regala alle sue ammiratrici la sua ricetta "speciale" per fare la pizza. Mamma e moglie provetta, come sempre, Eli alterna foto con mise mozzafiato a quelle con cui gioca con il piccolo Nathan Falco.



Rientrata da poco dal Kenya, la moglie di Flavio Briatore è davvero in forma perfetta. Merito della palestra, sicuramente, ma anche di Madre Natura che le ha donato gambe lunghissime e un punto vita da far invidia. Sensuale, seducente ma mai volgare, perfino mentre fa pilates la Gregoraci riesce ad ammaliare. I muscoli torniti e il lato B che si intravede appena sono quei dettagli che bastano a far volare la fantasia...