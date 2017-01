Elisabetta Gregoraci finisce l'estate... chiappe al vento

10:05 - Chiude in bellezza e... nudità la sua estate Elisabetta Gregoraci, che in barca a Saint Tropez con Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco e i nipotini per gli ultimi scampoli di vacanza, offre uno spettacolo imperdibile e bollente. A poppa la showgirl "perde" gli slip e il lato B finisce al vento, scolpito e statuario. I flash dei paparazzi di Chi colgono l'attimo...

Un piccolo "incidente" sexy che rende omaggio al fisico perfetto della bellissima Lady Briatore. Bikini stringatissimo e curve super toniche, la showgirl si gode gli ultimi giorni di vacanza tra Monaco e Saint Tropez, complice uno splendido sole di fine estate. Bagni, relax e sessioni di tintarella in preparazione della nuova stagione autunnale che l'attende, tra mille impegni e appuntamenti. Primo fra tutti la Milano Fashion Week. Dove Eli vuole arrivare in splendida forma. Fanatica del corpo la showgirl non trasgredisce mai ai suoi doveri di assidua frequentatrice di palestra. Anche durante le vacanze non ha mai smesso di allenarsi. E i suoi glutei ringraziano. Una vera scultura... sexy.