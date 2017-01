Elisabetta Canalis, in bikini con Brian Perri dopo le nozze

09:25 - Via l'abito bianco, lo strascico, il pizzo, i merletti, ecco Elisabetta Canalis strepitosa in bikini il giorno dopo le nozze con Brian Perri. “Ultimo giorno di mare” cinguetta la showgirl dalla Sardegna e posta foto con il neosposo, bella, felice e innamorata. Hanno appena fatto un giro in bici e si abbracciano teneramente per il primo selfie da marito e moglie.

Un matrimonio da favola con 150 invitati, gli amici più stretti, l'allegria, la felicità e i colori di Alghero a fare da scenografia. La Canalis, oltre che bella, nel giorno del suo sì, era anche di una felicità contagiosa. La stessa che ora mostra negli scatti in bikini. Prima in due pezzi con l'amica Francesca, poi in canotta e occhiali da sole con Brian. Tra pochi giorni sarà a Milano per la settimana della moda, poi forse partirà per la vera luna di miele. Dopo, a Los Angeles l'aspetta una nuova vita da signora Perri.