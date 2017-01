10:52 - Dopo il topless anche il lato B. Elisabetta Canalis finisce chiappe al vento, mentre gioca a cavalcare il suo fidanzato Brian Perri nelle acque di Alghero, come mostrano gli scatti di Chi. Uno scherzo birichino del bikini o un "wardrobe malfunction", come si direbbe in inglese, la seconda lingua dell'ex velina, che ormai è di casa a Los Angeles.

Tornata in Sardegna, dopo la missione in Libano per l'Unicef, ma soprattutto dopo il dramma della perdita del suo bambino, la Canalis ha ricominciato a sorridere. Coccolata dal caldo abbraccio della sua terra, della sua famiglia e dall'amore sincero del suo compagno, che non l'ha mai lasciata sola, la showgirl cerca di voltare pagina per lasciarsi alle spalle il dolore appena vissuto. E così eccola, sexy e bellissima su un gommone con Brian, pose conturbanti e curve mozzafiato.



Ci scappa prima un topless, che svela un seno rigoglioso e prorompente, come quello di dieci anni fa, quando Eli, allora 25enne ballava sul bancone di Striscia e posava senza veli per Max, facendo registrare un boom di vendite. Adesso di anni ne ha 36, la sua bellezza, più morbida e matura, resta però invariata, persino migliorata dalla consapevolezza della propria femminilità.



Poi è la volta delle chiappe al vento. Approdati sulla spiaggetta "Le bombarde", la Canalis e Perri giocano nell'acqua, si baciano appassionatamente, quindi lei cerca di salire sulle sue spalle per fare un tuffo e lo slip fa un brutto scherzo, mettendo a nudo il suo lato B. Quindi tutti a casa per un brindisi in famiglia. Eli sembra serena, appoggia la testa sulla spalla di Brian, lui c'è e lei lo sa: “Ho trovato una persona che mi ha aiutato a superare le mie insicurezze, è il mio uomo. Quando sei pronta ad aprirti ad un rapporto lasci che chi ti ama ti faccia da guida. Brian e io ci completiamo...”, ha detto Elisabetta. Una dichiarazione d'amore che vale più di mille promesse.