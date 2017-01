17 settembre 2014 Elisabetta Canalis e Brian Perri, tutto le foto: dal "sì" in chiesa al party nel vigneto secolare "Ho capito che l'avrei sposato quando mi ha detto che ero una ragazza dolce"... Tutti i momenti più belli del matrimonio tra l'ex velina e il chirurgo americano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:50 - Ad attendere Elisabetta Canalis nel suo giorno più bello c'era tutto il paese. L'ex velina si è sposata nella cattedrale di Santa Maria dell'Immacolata di Alghero, a due passi dalla casa dov'è cresciuta. All'altare Brian Perri, il chirurgo che l'ha fatta innamorare e l'ha convinta a sposarsi dopo appena un anno di fidanzamento. "Subito dopo avermi conosciuta mi ha definito "una ragazza dolce". Come potevo non dirgli sì?" ha raccontato emozionata a Chi.

"All'inizio dovevamo essere in poche persone, poi tutto è cresciuto e ne siamo felici. Mi ha emozionato vedere il puzzle della mia vita negli sguardi delle persone che sono venute" confida la neosposa al settimanale. Una delle cose più emozionanti della cerimonia è stata, sicuramente, la volontà di Brian di recitare la promessa in italiano, la lingua di sua moglie, cosa che - tra l'atro - gli è riuscita benissimo. Una funzione prima di musica, da "Cavalleria rusticana" a "Halleluja" di Jeff Buckley, a dimostrazione che il matirmonio della Canalis è stato davvero una festa.



Festa che è continuata nella storica tenuta "Stella e Mosca" che, per la prima volta, si è trasformata in una location di nozze. Cambio d'abito per l'ex velina che, smessi i pizzi e i merletti, ha optato per un abito charleston dorato con uno scollo generoso sul décolleté. Balli, danze e taglio della torta... A giudicare dagli scatti i due sposini non hanno smesso di sorridere nemmeno un secondo... In fondo, come biasimarli. Alla domanda più importante, "Cosa cambia il matrimonio", Elisabetta risponde certa: "Che saremo sempre in due, che la parola "noi" sostituirà "io", è una grande responsabilità". E quando le chiedono cosa l'ha fatta innamorare del 46enne americano che ora è suo marito elenca tutta una serie di qualità, "è tutto quello che posso volere da un uomo, dice sempre la cosa giusta, è romantico pur essendo forte e deciso... Perché mi fa sentire come nessuno aveva fatto e mi ha fatto scoprire la parte migliore di me".