Diane Fleri, topless con pancione

10:03 - Bella, sensuale e... disinibita. Seno al vento e pancione nudo, slip rosa striminzito a coprire il lato B, Diane Fleri è più radiosa che mai. L'attrice, che debuttò nel primo film di Gabriele Muccino "Come te nessuno mai", è in attesa di un secondo bebè dal compagno Sharim Sabatini. La gravidanza, però, non ha spento la passione e i due a Formentera sembrano tubare come due piccioncini...

Baci sulle forme nude, abbracci, passione... Tra l'attrice e il parrucchiere - conosciuto sul set del film "Mio fratello è figlio unico" - procede tutto a gonfie vele. Lontani i momenti in cui la Fleri nutriva remore per la loro differenza di età... All'epoca lei aveva appena 22 anni e lui 30. Ora, nove anni dopo, sembra che sia ancora come il primo giorno. Anzi... Ancora meglio! Dopo la prima gravidanza che ha visto la nascita della piccola Zoe, un anno e mezzo fa, i due hanno deciso di fare il bis.



Per nulla imbarazzata, sulle spiagge di Formentera Diane mostra le curve morbide della maternità e non rinuncia all'abbronzatura integrale mostrando il seno florido senza il pezzo sopra del bikini. A 31 anni l'attrice francese è più bella e sorridente che mai, complice l'amore e la passione del compagno e della loro primogenita, come dimostrano le foto del settimanale Donna al Top.